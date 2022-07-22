В Мурманской области завершается полярный день

В Мурманской области подходит к концу полярный день. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подходит к концу полярный день. На юге региона он уже попрощался с северянами до следующего лета.

22 июля полярный день завершится в Мурманске, а 28 июля уйдет из региона совсем, когда солнце зайдет на мысе Немецкий. На смену придут белые ночи, которые продлятся до середины августа.

К слову, благодаря атмосферной рефракции полярный день длиннее полярной ночи в заполярной столице в полтора раза.

Напомним: жители Мурманской области делятся богатым грибным "уловом". Грибы можно найти в разных уголках региона.

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