В Мурманской области завершается полярный день

В Мурманской области подходит к концу полярный день.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области подходит к концу полярный день. На юге региона он уже попрощался с северянами до следующего лета.
22 июля полярный день завершится в Мурманске, а 28 июля уйдет из региона совсем, когда солнце зайдет на мысе Немецкий. На смену придут белые ночи, которые продлятся до середины августа.
К слову, благодаря атмосферной рефракции полярный день длиннее полярной ночи в заполярной столице в полтора раза.
Напомним: жители Мурманской области делятся богатым грибным "уловом". Грибы можно найти в разных уголках региона.
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