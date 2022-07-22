Утонувший в Ниве мальчик находился под водой более 15 минут

Спасатели рассказали подробности случившегося. Фото: vk.com/murman01
Вечером 21 июля в реке Ниве утонул 12-летний подросток из Санкт-Петербурга, который совершал сплав на байдарке и упал в воду. Спасатели рассказали подробности случившегося.
- На месте происшествия находились другие участники, предпринимали попытки вытащить мальчика из воды. Под водой ребенок находился более 15 минут и утонул, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
На место случившегося выезжали спасатели поисково-спасательного подразделения Кандалакши, бригада "скорой", сотрудники полиции и ГИМС.
Следственные органы проводят проверку.
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