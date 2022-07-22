В Апатитах молодой человек разбил стекло в магазине и вынес 40 бутылок спиртного

В полицию Апатитов поступило сообщение о том, что один из местных магазинов обокрали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Апатитов поступило сообщение о том, что один из местных магазинов обокрали.

Оказалось, что неизвестный разбил стекло входной двери и проник в торговый зал, откуда похитил 40 бутылок алкоголя. Ущерб оценили в сумму около 23 тысяч рублей.

– Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Северянин рассказал, что украл спиртное для дальнейшей продажи, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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