В Кировске мужчина украл ювелирные украшения приятеля на 22 тысячи рублей

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях в полицию Кировска пришел 32-летний мужчина, рассказав о том, что у него украли ювелирные украшения. Северянин рассказал, что обнаружил пропажу, вернувшись из отпуска.

Из его шкатулки, которая лежала в тумбочке, пропали браслет, серьги, кольца и цепочки на общую сумму 22 тысячи рублей.

– В совершении преступления заподозрили 44-летнего безработного приятеля северянина. Последний дал знакомому ключи, чтобы тот поливал цветы в его отсутствие. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что сдал украденные драгоценности в ломбард, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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