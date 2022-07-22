На кладбище Мурманска неизвестные выкопали могилу и вытащили из гроба покойника

О случившемся сотрудники администрации кладбища сообщили в полицию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На городском мурманском кладбище неизвестные раскопали могилу, вытащив при этом из гроба покойника. О случившемся сотрудники администрации кладбища сообщили в полицию.

- Был открыт гроб, а рядом лежало тело. На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в июне в Кандалакше разворовали могилы на старом немецком захоронении. Вандалы разрушили ограждение, сняли металлические трубы и кресты

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