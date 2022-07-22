Прокуратура взяла под свой надзор проверку по факту смерти пациента в Кольской ЦРБ

Родные 25-летнего молодого человека сообщали, что он умер от недиагностированного аппендицита. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По поручению прокурора региона Сергея Паволина под надзор прокуратуры Мурманской области взята процессуальная проверка, которая проводится по факту смерти 25-летнего пациента в Кольской ЦРБ.

Родные жителя Колы сообщали, что молодой человек скончался от недиагностированного аппендицита. В этом они винят врачей и хотят добиться справедливости.

- Принятому по результатам проводимой проверки решению областная прокуратура даст соответствующую оценку. В случае наличия оснований будут приняты меры реагирования, - отметили в ведомстве.

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