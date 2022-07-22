Житель Кандалакши зарезал знакомого и угрожал убийством следователю

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Кандалакши. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Кандалакши. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", а также по части 2 статьи 296 УК РФ "Угроза убийством, совершенная в отношении следователя".

Вечером 30 сентября 2021 года мужчина распивал спиртное с 25-летним знакомым на скамейке во дворе на улице Наймушина. Между мужчинами вспыхнула ссора. Злоумышленник поднялся к себе домой, взял кухонный нож, после чего вернулся к собутыльнику и ударил его в область груди. Спустя сутки тот скончался в больнице.

После этого, в декабре, кандалакшанин дважды угрожал убийством следователю, который занимался этим уголовным делом.

- Вину мужчина не признал, его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

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