Ночью в Мурманске полыхали Lexus и гараж

Причины пожаров устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью в Мурманске пожарные тушили вспыхнувшие автомобиль и гараж.

Гараж загорелся на улице Лобова в АГК № 127/4. В нем обгорела кровля и внутренняя обшивка на площади 20 квадратных метров. Для проверки спасатели вскрывали соседние боксы - оттуда эвакуировали легковой автомобиль Volvo.

Пожар ликвидирован в 01.35 силами 14 человек личного состава и 3 единиц техники.

Тем временем в Первомайском округе, на улице Шевченко, 1а, сгорел Lexus.

- В автомобиле выгорел моторный отсек, прогорело лобовое стекло. Салон авто закопчен по всей площади. Силами 8 человек личного состава с помощью 2 пожарных автоцистерн пожар ликвидирован за 10 минут, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожаров устанавливаются.

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