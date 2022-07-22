В Мурманске в сквере на улице Марата "зацвел" пруд

Водоем обмелел и зарос. Фото: "АиФ-Мурманск"

Пруд, что находится в сквере на улице Марата в Мурманске, "зацвел". Водоем обмелел и зарос, а еще в нем плавает мусор - бутылки, пакет, обломок швабры.

- Сюда утки прилетели, утята появились, - поделилась с «АиФ-Мурманск» пенсионерка Зоя Антоновна. - Такое красивое место «зацвело» и никто не хочет чистить.

Северяне ждут, что в скором времени место отдыха приведут в порядок.

Напомним: у Семеновского озера в Мурманске могут появиться "простреленные" скамейки, фонтан и сосны. Общественники предлагают оборудовать существующую экотропу.

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