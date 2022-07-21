ГОК на Африкандовском месторождении собираются построить в 2025 году

Горно-обогатительный комбинат планируют возвести в 2025 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Африкандовском месторождении редкоземельных металлов выбирают предварительную площадку расположения обогатительной фабрики, хвостохранилища и объектов инфраструктуры будущего ГОКа.

Одно из крупнейших в мире месторождений перовскит-титаномагнетитовых руд расположено к юго-востоку от озера Имандра вблизи железнодорожной станции Африканда. Запасы руды в Африканде оцениваются геологами более чем в 600 миллионов тонн.

- Проект – мирового масштаба и в сегодняшних реалиях очень важен для российского суверенитета в ряде отраслей, в первую очередь в электронике. Он призван восполнить ту необходимую компонентную базу, которая позволит импортозаместить промышленные точки роста страны. Для региона реализация этого проекта создаст дополнительные рабочие места, дополнительные возможности по развитию. Это и наука и инженерия и высокие технологии, – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Горно-обогатительный комбинат планируют возвести в 2025 году. В рамках Африкандского проекта создадут порядка 650 новых рабочих мест. Только за первые 30 лет разработки предприятия налоговые отчисления для Мурманской области могут достичь 50 миллиардов рублей.

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