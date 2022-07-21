На обновление поликлиники в Кандалакше выделили 9 миллионов рублей из областного бюджета

Работы планируют выполнить в течение 2022 года. Фото: правительство Мурманской области

Взрослую поликлинику в Кандалакше ждет обновление. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса фасад здания отремонтируют, а медучреждение оборудуют новой мебелью.

Из фонда регионального правительства на это дело выделили 9 миллионов рублей.

- Губернатор пояснил, что новая поликлиника проектируется. Это длительный процесс, поэтому сейчас в действующем здании, которое расположено на на улице Первомайской, 50/1, необходимо заменить мебель и обновить фасад, - сообщили в минздраве региона.

Работы планируют выполнить в течение 2022 года. Кроме того, новая мебель поступит и в поликлинику Алакуртти.

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