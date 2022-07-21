В Мурманской области ожидаются дожди и грозы

На Мурманскую область снова надвигаются грозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманскую область снова надвигаются грозы. В ближайшие пару дней погоду Кольского полуострова будет определять обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией, севером Норвежского моря и Баренцевым морем.

- 22 июля будет облачно с прояснениями. Дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16, днем +21+26, на северо-западе +16+21 градус, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Кандалакшском заповеднике зацвело опасное краснокнижное растение. При попадании на кожу сок едкого очитка вызывает воспаления и пузыри.

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