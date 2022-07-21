Главу минтранса Мурманской области отправили в отставку

Ведомство теперь может возглавить заместитель министра Юлия Полиэктова. Фото: правительство Мурманской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин получил уведомление о расторжении служебного контракта по статье 278 Трудового кодекса РФ (по инициативе работодателя без объяснения причин).

Об увольнении главы минтранса сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд". Ведомство теперь может возглавить заместитель министра Юлия Полиэктова.

Напомним: начальника Мурманскавтодора заключили под стражу на два месяца. Владислава Алиева поймали на получении взятки в особо крупном размере. Также прошли обыски в минтрансе региона.

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