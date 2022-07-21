Житель Мурманска зарезал малознакомого мужчину из Пермского края

Местного жителя заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманске идет расследование уголовного дела по факту убийства 36-летнего жителя Пермского края, то есть по части 1 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, мужчина приехал на заработки в Мурманск, арендовав квартиру на улице Октябрьской. В день отъезда до постояльца не смог дозвониться арендодатель, который, приехав в сданную квартиру, обнаружил его тело с ранениями грудной клетки.

Обнаруженные на посуде и бытовой технике в квартире следы пальцев рук помогли найти человека, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый за совершение убийства 53-летний мурманчанин.

- Мужчине предъявлено обвинение, вину он признал полностью. Следователю северянин пояснил, что познакомился с погибшим у магазина. Тот коротал время в одиночестве, распивая спиртное, поэтому был рад случайному знакомству и пригласил к себе в съемную квартиру. Когда мужчины выпили, между ними вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник ударил нового знакомого ножом, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Местного жителя заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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