В Мурманске восстанавливают барельеф на здании облдрамы

Реставрация идет в плановом порядке. Фото: Nord-News

На здании Мурманского областного драмтеатра начали восстанавливать барельеф. Реставрация идет в плановом порядке.

- Разработана необходимая проектная документация на проведение работ по реставрации барельефа. Весь комплекс работ планируется завершить в 2022 году. Цена договора составляет 4,9 миллиона рублей. Иных работ, предусматривающих реконструкцию либо капитальный ремонт в отношении здания театра, не запланировано, - пояснили информагентству Nord News в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: рассыпающийся после реконструкции фасад драмтеатра в Мурманске подрядчик отремонтирует по гарантии. После сдачи объекта не прошло и года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru