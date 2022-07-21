В Мурманске завершился фестиваль урбан-арта «Рост»

Известно, что в следующем году фестиваль планируют провести в Первомайском округе Мурманска. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске подошел к концу второй фестиваль урбан-арта «Рост», который проходил с 1 по 20 июля. Благодаря такому событию микрорайон Роста стал краше.

Участниками фестиваля стали художники из девяти городов России: Мурманска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владивостока, Якутска, Архангельска, Петрозаводска, Москвы и Казани.

– В результате на домах и технических строениях появилось 16 новых монументальных изображений — настоящая круглосуточная галерея изобразительного искусства под открытым небом. Все муралы так или иначе связаны с локальными темами: авторы использовали саамские мотивы, образы мурманчан, полярной ночи и северной природы, – сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Так же в рамках фестиваля горожане могли посетить выставки, мастер-классы, лекции с приглашенными художниками.

Известно, что в следующем году фестиваль планируют провести в Первомайском округе Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru