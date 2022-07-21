В Мурманске сделавший скандальный ремонт в сквере у памятника Кирову подрядчик не смог обжаловать приговор

Приговор без изменений вступил в законную силу. Фото: «Мурманские городские парки и скверы»

Петербуржский подрядчик, который занимался ремонтом в сквере у памятника С.М. Кирову в Мурманске, не смог обжаловать приговор. Напомним: реконструкцию в зеленой зоне пришлось переделывать несколько раз, так как подрядная организация не справилась с работой. Ремонт затянулся на пару лет.

Ранее Октябрьский районный суд осудил петербуржца по части 2 статьи 171 УК РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".

- Будучи гендиректором коммерческой организации, в 2019 году мужчина, исполняя обязательства по договору, вел предпринимательскую деятельность на объекте культурного наследия «Сквер у памятника С.М. Кирову» без лицензии, когда такая лицензия обязательна. При этом он получил доход свыше 21,8 миллиона рублей, то есть в особо крупном размере, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 300 тысяч рублей. Не согласившись с выводами суда, осужденный и защитник подали апелляцию. Однако жалоба оставлена судебной коллегией без удовлетворения.

Приговор без изменений вступил в законную силу.

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