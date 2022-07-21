В Мурманской области за неделю подешевели картошка, яблоки и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскстате рассказали, как изменились цены на продукты за последнюю неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, 9 по 15 июля больше всего подешевел картофель (на 8,3%), яблоки (на 3%), морковь (на 2,9%), куриные яйца (на 1,6%). Выросли цены на пищевую поваренную соль (на 3%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,3%) и гречу (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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