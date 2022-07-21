В Кандалакшском заповеднике зацвело опасное краснокнижное растение

Очиток едкий относится к категории лекарственных, но в самолечении его применять точно не стоит. Фото: vk.com/clubzapovedkand

В Кандалакшском заповеднике цветет опасное краснокнижное растение - очиток едкий. Он переносит и засуху, и условия скудного питания, и крепкие зимние морозы, и внезапные заморозки весной или осенью.

С этим растением стоит быть осторожнее.

- Едкий – говорящее название этого очитка. В зеленых частях содержит ядовитый сок. Очиток едкий опасен для людей и всех сельскохозяйственных животных, за исключением коз.При попадании на кожу сок едкого очитка вызывает воспаления и пузыри, в небольших количествах – покраснение, - пишут сотрудники заповедника.

Очиток едкий относится к категории лекарственных, но в самолечении его применять точно не стоит. Лучше просто любоваться.

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