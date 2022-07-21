В Мурманске на улице Героев Рыбачьего нашли тело 46-летнего мужчины

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на улице Героев Рыбачьего возле дома №26 прохожие нашли тело мужчины. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

- Мужчина 1976 года рождения. При осмотре тела не установлено признаков криминальной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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