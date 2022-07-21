Двое жителей Мурманска обокрали гаражи на 382 тысячи рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летнего и 26-летнего жителей Мурманска будут судить за серию краж из гаражей.

По данным следствия, молодые люди распределили между собой преступные роли и договорились, что один из них с помощью лома сбивает замки на дверях гаражей, а затем они вместе выносят похищенное, которое потом поделят между собой.

Так, в декабре 2020 года в гаражно-строительном кооперативе на улице Планерной, они, убедившись, что за ними никто не наблюдает, забрали из гаража телевизор, а другом - комплект литых дисков, автомобильных шин и бытовую технику на общую сумму 46 тысяч рублей.

Спустя месяц мурманчане вскрыли гараж на улице Полухина. Там ими они похитили несколько комплектов автомобильных шин и автомобильных дисков, а также электроинструменты на общую сумму 272 тысячи рублей.

Также 22-летний молодой человек, действуя уже в одиночку, похитил из гаража на улице Шевченко несколько комплектов автомобильных колес, комплект дисков и кухонную утварь на 64 тысячи рублей.

Этот же северянин у дома на улице Павлика Морозова угнал ВАЗ, воспользовавшись тем, что дверь автомобиля не заперта. Он включил зажигание, соединив провода, и поехал на чужой машине до улицы Мурманской.

- В отношении ранее многократно судимых, в том числе за грабежи и разбойные нападения, мужчин были возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении 20-летнего молодого человека также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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