В районе Оленегорска водитель Renault потерял сознание и врезался в дорожный знак

Мужчина не справился с управлением. Фото: управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Днем 20 июля в районе Оленегорска произошло ДТП с участием одного автомобиля. Водитель потерял сознание.

- Мужчина, управляя Renault Duster, двигаясь в сторону Оленегорска со стороны кладбища, не справился с управлением и наехал на дорожный знак, - сообщили в Telegram-канале Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На момент прибытия пожарных водитель находился без сознания, его передали сотрудникам скорой помощи.

Огнеборцы занимались ограждением места аварии, стабилизацией машины, отключением АКБ.

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