В Мурманской области потеплеет до +26

21 июля в Мурманской области ожидается теплая погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 июля в Мурманской области ожидается теплая погода. Наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле.

Как сообщают в мурманском гидрометцентре, ночью осадков не будет, днем местами дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +8+13, днем +21+26 градусов.

22-23 июля погоду Кольского полуострова определит обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией, севером Норвежского моря и Баренцевым морем. По Мурманской области временами пройдут дожди, преобладающая температура воздуха днем 22 июля составит +21+26, 23 июля +15+20.

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