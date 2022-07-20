В Мурманской области собрали более 53 тонн пластика по программе раздельного сбора отходов

Раздельный сбор отходов позволяет уменьшить объем мусорных полигонов, а вторичная переработка упаковки способствует сбережению природных ресурсов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За первые шесть месяцев 2022 года в Мурманской области собрали и вывезли более 53 тонн старого пластика. Экологический проект по раздельному сбору ПЭТ-отходов стартовал в регионе в прошлом году.

- Специальные сетки для сбора и дальнейшей переработки пластиковых бутылок появились в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Ловозере и Полярных Зорях. На начальном этапе жителям было доступно 300 емкостей, в 2022 году в Мурманске появится еще 200 таких контейнеров, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Так как в Заполярье практически нет предприятий, способных перерабатывать вторсырье в промышленных масштабах, пластик отправляется на специализированные заводы в другие регионы России.

Раздельный сбор отходов позволяет уменьшить объем мусорных полигонов, а вторичная переработка упаковки способствует сбережению природных ресурсов.

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