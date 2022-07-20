В Апатитах благодаря Андрею Малахову появились три новых автобусных остановки

Остановки можно найти у бывшего магазина «Дружба», а также на улице Ферсмана. Фото: vk.com/rasskazov_anton

В Апатитах появились три новых остановочных комплекса. Их установили для удобства жителей по инициативе телеведущего Андрея Малахова. В том числе деньги на остановки пошли с налогов, которые поступили в бюджет после прописки телеведущего в Апатитах.

- Новенькие остановки порадуют апатитчан около бывшего магазина «Дружба», а также на улице Ферсмана, - написал на личной странице "ВКонтакте" журналист Антон Рассказов.

Автобусные остановки имеют датчик температуры воздуха, электронное табло с расписанием автобусов, камеру видеонаблюдения.

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