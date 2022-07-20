Сотрудники мурманской таможни рассказали, какие товары чаще всего ввозят с нарушениями

Мурманская таможня рассказала о товарах, которые чаще всего люди ввозят незаконно или с превышением положенных объемов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская таможня рассказала о товарах, которые чаще всего люди ввозят незаконно или с превышением положенных объемов.
Так, с начала этого года мурманские таможенники возбудили 114 дел об административных правонарушениях в отношении физлиц. Чаще всего незаконно провозят алкоголь, табак и табачные изделия.
– Изъято 64,6 литров алкогольной продукции, 0,552 килограмма насвая и 36544 сигарет (более 180 блоков). Данный вид административных правонарушений чаще всего выявлялся таможенными инспекторами на морском участке границы (45 протоколов), – сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.
В этом году инспекторы составили 6 административных протоколов по фактам ввоза товаров народного потребления с превышением установленных весовых ограничений для личного пользования. В 41 случае – это были рыба и рыбная продукция, мясная продукция, картофель и др. Дважды граждане следовали через таможенную границу с собаками, нарушая правила перевозки.
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