Мужчин из Мончегорска приглашают на съемки сериала "Заполярный вальс"

В Мончегорске мужчин приглашают сняться в кино. Массовку набирают для сериала «Заполярный вальс». Фото: Светлана Мекерова

В Мончегорске мужчин приглашают сняться в кино. Массовку набирают для сериала «Заполярный вальс».

– Требуются актеры массовых сцен – мужчины 40-50 лет, на роль со словами. Полный съемочный день 21 июля, съемка оплачивается, – сообщили в группе «Нордфильм» во «ВКонтакте».

Ответственных людей, которые хотят принять участие в съемках, просят написать бригадиру, указав ФИО, возраст, фото и номер телефона.

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