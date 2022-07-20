В Мурманске приступили к съемкам документального фильма «Арктик-джаз»

В Мурманске начались съемки документального фильма «Арктик-джаз» об известном музыкальном фестивале. Фото: NORDFILM

В Мурманске начались съемки документального фильма «Арктик-джаз» об известном музыкальном фестивале.

Повествование ведется от лица мурманчанина Виктора Абрамова. В разные годы мужчина был замполитом в стройбате, работал звукооператором на съемках «Сталкера» Олегом Тарковским, и, конечно, был в числе организаторов джазового фестиваля в Мурманске.

– Виктор не играет на музыкальных инструментах, но говорит, что «слышит музыку». Сейчас ему 70. И он трудится дворником и не теряет надежды снова собрать большой джазовый фестиваль в Мурманске, – сообщили в группе «Нордфильм» во «ВКонтакте».

Съемки проходят на этой неделе на улицах Мурманска, в порту, ресторане и в квартире Виктора Абрамова. Режиссер ленты – мурманчанка Елена Васюкова.

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