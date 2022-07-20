Пользователи МегаФона могут добавить своих питомцев в семейную группу

Большинство владельцев домашних животных не готовы расставаться с ними надолго. Фото: Shutterstock

МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных, объединяющее тариф для «умных» ошейников и преимущества группы «Моя семья». Оно позволяет подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров, отслеживать баланс устройства и мгновенно его пополнять. Благодаря этому абоненты будут уверены, что не потеряют связь с питомцем из-за минуса на счете, и избавятся от переживаний за любимых четвероногих в поездках и на прогулках.

Большинство владельцев домашних животных не готовы расставаться с ними надолго: питомцев часто берут с собой в отпуск, на дачу, пикник или даже в поход. Отслеживать все перемещения четвероногих позволяют «умные» ошейники. Самыми точными устройствами этого типа считаются GPS-трекеры с SIM-картой. Они определяют координаты животного с помощью геолокационных систем и передают их на смартфон хозяина.

- Многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства. Мы подобрали для «умных» ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, что ошейник не отключится неожиданно из-за минуса на счете, и забудут о переживаниях за питомцев вне дома. Такое решение кажется нам важным, ведь миллионы людей считают домашних животных полноправными членами семьи, — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

К трекеру можно подключить SIM-карту с тарифом «Умные вещи». Он был разработан специально для умных устройств и включает безлимитный интернет на оптимальной скорости. Хозяин питомца может вносить абонентскую плату еженедельно, а если устройство используется постоянно – выбрать более выгодные опции с оплатой за год или даже один раз и навсегда.

SIM-карту собаки, кота или другого четвероногого можно добавить в группу «Моя семья». Она позволяет бесплатно объединить до 11 абонентов МегаФона, в том числе и SIM-карты «умных» ошейников. Организатор группы может отслеживать остатки по счетам и пакетам и мгновенно пополнять мобильный счет любого члена семейной группы, включая питомца.

Сделав питомца членом «Моей семьи», хозяин будет уверен, что устройство не отключится неожиданно из-за минуса на счете. Это особенно важно в поездках и на прогулках, ведь, согласно опросам, трое из четырех хозяев собак и каждый второй владелец кошки хотя бы раз путешествовали вместе с ними. Всего в семьях по всей стране живут больше 60 млн кошек и собак, и число четвероногих каждый год увеличивается, свидетельствуют данные социологов.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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