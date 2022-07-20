Два стратегических ракетоносца 7 часов летали над Баренцевым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Фото: Скриншот видео

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

- Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более 7 часов, - сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что полеты также регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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