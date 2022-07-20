Участок автодороги Мишуково-Снежногорск перекроют на 9 дней

Проехать будет нельзя с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проезд по участку дороги Мишуково - Снежногорск (со 2 по 5 километр) будет закрыт на 9 дней - с 23 по 31 июля включительно - для всех видов транспорта.

Как сообщает Мурманскавтодор, ограничение связано с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск. Проехать будет нельзя с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

Напомним: в Мурманской области на шести участках дорог сделают освещение. Светлее станет на автоподъездах к Ёне, Ёнскому, Высокому, Лейпи, совхозу Мончегорскому и на автодороге Апатиты - Тик-Губа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманске украсят художественной подсветкой 45 зданий. Также на 40 домах появятся муралы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru