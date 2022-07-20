Под Апатитами в ДТП пострадала женщина и трехлетний ребенок

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Артем КИЛЬКИН

19 июля в районе Апатитов произошло ДТП с участием одной машины. Водитель Mitsubishi не справился с управлением.

- В 15.15 в районе 1222 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель, двигаясь с юга на север, съехал с дороги в левый придорожный кювет. В ДТП пострадали два пассажира автомобиля, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Так, женщину доставили в медицинское учреждение, а трехлетнего ребенка, который находился в детском удерживающем устройстве, медики осмотрели на месте аварии, он травм не получил.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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