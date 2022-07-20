Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Мурманска

Встреча состоится 21 июля в 18.30 по адресу: Кольский проспект, 129/1 (Управление Первомайского АО).
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет встречу с жителями Мурманска. Всех желающих приглашают прийти и задать волнующие вопросы.
Встреча состоится 21 июля в 18.30 по адресу: Кольский проспект, 129/1 (Управление Первомайского АО).
- Также буду объезжать Первомайский округ. Пишите в комментариях в моем Telegram-канале, на что дополнительно обратить внимание, - отметил глава региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году в Мурманске украсят художественной подсветкой 45 зданий. Также на 40 домах появятся муралы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru