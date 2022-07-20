Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Мурманска

Встреча состоится 21 июля в 18.30 по адресу: Кольский проспект, 129/1 (Управление Первомайского АО). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет встречу с жителями Мурманска. Всех желающих приглашают прийти и задать волнующие вопросы.

Встреча состоится 21 июля в 18.30 по адресу: Кольский проспект, 129/1 (Управление Первомайского АО).

- Также буду объезжать Первомайский округ. Пишите в комментариях в моем Telegram-канале, на что дополнительно обратить внимание, - отметил глава региона.

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