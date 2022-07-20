В Мурманске посетитель гипермаркета спрятался в примерочной и выпил украденное пиво

42-летнего жителя Архангельска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В гипермаркете Мурманска поймали вора, который решил съесть украденные продукты здесь и сейчас. В случившемся разбирались росгвардейцы.

- Сотрудник службы контроля рассказал, что один из посетителей в отделе с алкогольной продукцией взял бутылку пива и, пройдя в примерочную в отделе с одеждой, выпил ее содержимое, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

После этого мужчина таким же образом испортил бутылку с крепким алкоголем и упаковку сыра. Действия северянина заметили по камерам видеонаблюдения, оплачивать товар он отказался.

42-летнего жителя Архангельска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что он уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.

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