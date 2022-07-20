В Мурманске посетитель гипермаркета спрятался в примерочной и выпил украденное пиво

42-летнего жителя Архангельска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В гипермаркете Мурманска поймали вора, который решил съесть украденные продукты здесь и сейчас. В случившемся разбирались росгвардейцы.
- Сотрудник службы контроля рассказал, что один из посетителей в отделе с алкогольной продукцией взял бутылку пива и, пройдя в примерочную в отделе с одеждой, выпил ее содержимое, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
После этого мужчина таким же образом испортил бутылку с крепким алкоголем и упаковку сыра. Действия северянина заметили по камерам видеонаблюдения, оплачивать товар он отказался.
42-летнего жителя Архангельска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что он уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году в Мурманске украсят художественной подсветкой 45 зданий. Также на 40 домах появятся муралы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru