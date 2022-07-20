Пролили кофе с молоком или золото моют? Жители Кандалакши обеспокоены цветом реки Нива

Вода стала коричневой. Фото: Николай Шершнев
Кандалакшане обеспокоены изменившимся цветом реки Нива. Вода внезапно приобрела коричневый оттенок и помутнела.
- Сегодня (20 июля) кто-то пролил кофе с молоком или где-то выше по течению установлена драга, золото моют! - пишут в паблике "Кандалакша Онлайн" (18+).
В комментариях северяне предполагают, что водоем окрасился из-за дождей, которые шли ночью - намыло песок с глиной.
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