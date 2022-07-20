В Умбе 13 огнеборцев тушили горящий дом

Причину пожара еще предстоит установить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Умбе полностью сгорел одноэтажный нежилой дом на улице Умбской, 18.

На месте происшествия были направлены два пожарно-спасательных расчета. До четырех часов утра с огнем боролись 13 человек.

– В результате происшествия дом обгорел на всей площади 64 квадратных метра, обрушилась кровля, обгорела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Причину пожара еще предстоит установить.

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