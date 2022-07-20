В Кандалакше из-за пьяного водителя Geely пешеход оказался в больнице

64-летний пьяный водитель Geely устроил ДТП в Кандалакше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

64-летний пьяный водитель Geely устроил ДТП в Кандалакше.

17 июля на улице Спекова мужчина неправильно выбрал скорость движения и расстояние до пешехода, который переходил дорогу по "зебре", и сбил его. Пострадавший получил множество травм, его увезли в больницу.

- Сотрудники ДПС выяснили, что автолюбитель управлял машиной, будучи пьяным. Результат освидетельствования показал 1.210 мг./л. выдыхаемого воздуха, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на два года.

Также сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения травм пешеходу.

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