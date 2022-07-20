Прокуратура выявила нарушения на детской игровой площадке в Кировске

Прокуратура проверила детскую игровую площадку в Кировске и нашла там нарушения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура проверила детскую игровую площадку в Кировске и нашла там нарушения.

- Дыра в детской горке ликвидирована, однако на площадке есть дефекты деревянных конструкций и коррозия металлических. Существенно изношено игровое оборудование и повреждено металлическое ограждение площадки, нет информационной таблички, а на игровых объектах написаны нецензурные выражения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений в адрес МУП «УК «Горэлектросеть», на придомовой территории которого находится эта детская площадка, внесено представление.

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