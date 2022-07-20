За месяц в ЦУР поступило 60 жалоб от жителей Мурманской области о разросшемся борщевике

Городские службы и управляющие компании организовали покос борщевика по сообщениям северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области совсем не рады разросшемуся борщевику. Так, за месяц в центр управления регионом поступило 60 жалоб на эти опасные растения. Сигналы зафиксировали в 10 муниципалитетах.

- Растение, вызывающее тяжелые ожоги, разрослось в черте населенных пунктов. Большинство обращений поступило из Мурманска, Апатитов, Кировска и Мончегорска. Жители сообщали, что ядовитое растение соседствует с жилыми домами, детскими площадками, растет вдоль дорог, ведущих к школам и больницам, - уточнили информагентству Nord News в ЦУР.

Городские службы и управляющие компании организовали покос борщевика по сообщениям северян.

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