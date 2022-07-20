Ночью в Североморске из горящей квартиры спасли человека

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/sufps48mchs

Ночью в Североморске на улице Падорина, 31 случился пожар. Вспыхнула квартира на первом этаже.

- Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи в 01.30. Первое подразделение прибыло на место через пять минут. Дверь в квартиру была открыта, в квартире и в подъезде с первого по девятый этажи наблюдалось плотное задымление. В 01.45 пожар был ликвидирован. Из горевшей квартиры спасли одного человека, 1988 года рождения, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Огонь повредил личные вещи, закопчены стены и потолок в коридоре. Причины пожара и ущерб определяются сотрудниками государственного пожарного надзора.

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