В пострадавшем от пожара доме в Ковдоре сделают временную крышу

Пострадавший от пожара дом в Ковдоре на улице Ленина, 5, обзаведется временной крышей. Фото: Администрация Ковдорского района

Пострадавший от пожара дом в Ковдоре на улице Ленина, 5, обзаведется временной крышей.

Как сообщил глава администрации Ковдорского округа Сергей Сомов, для обустройства кровли уже поступили материалы.

- Это позволит поскорее просушить дом и подключить электричество, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Работы планируется завершить к 1 августа, - отметил Сергей Сомов.

Напомним: 11 июля в доме полностью сгорела и обрушилась крыша, всех жильцов расселили, им выплатят северный МРОТ. Также правительство Мурманской области будет финансово помогать муниципалитету с ремонтом кровли.

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