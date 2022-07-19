В Мурманской области завершили благоустройство дворов у 28 домов

В Мурманской области продолжают благоустраивать дворовые территории. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжают благоустраивать дворовые территории.

Так, на сегодняшний день завершено благоустройство дворов около 28 домов в Верхнетуломском, Зеленоборском, Кандалакше, Африканде, Коле, Пушном, Туломе и Умбе. Готовность дворов 119 домов составляет более 35%.

Благоустройство проектов в некоторых муниципалитетах ведется поэтапно. Например, в Мурманске это «Зеленая зона вдоль ручья Чистого», в Кировске – благоустройство сквера в микрорайоне Кукисвумчорр, в Заозерске – благоустройство городской площади по улице Ленинского Комсомола.

- В основе комфортной, многофункциональной общественной территории – подготовка земельного участка, ремонт или прокладка инженерных коммуникаций и так далее. Эти работы выглядят непрезентабельно, но именно они являются основными, – подчеркнула министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Также в 2022 году в 25 муниципалитетах области установят 69 площадок с игровым, спортивным и инклюзивным оборудованием.

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