22-летний житель Ковдора оказался под арестом из-за оскорбления иностранца

Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ковдорский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, который оскорбил иностранца. Мужчина унизил достоинство человека по признакам расы, национальности и происхождения.

- В июле этого года 22-летний ковдорчанин высказал в адрес иностранца фразу оскорбительного характера, совершив административное нарушение по статье 20.3.1 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе суда.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд признал полное признание вины и раскаяние молодого человека, а также состояние здоровья.

Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

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