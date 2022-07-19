В Мурманской области ожидаются грозы и потепление до +25

В Мурманской области в ближайшие дни будет тепло, но дождливо. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в ближайшие дни будет тепло, но дождливо. Погоду Кольского полуострова определит северо-западная периферия активного циклона, смещающегося с центральной части России на Архангельскую область.

- 20 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах небольшой дождь. Грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +20+25, на севере +15+20, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Наиболее интенсивный дождь пройдет ночью 20 июля.

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