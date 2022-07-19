Мобильная ярмарка "Наша рыба" приедет в Ловозерский район

Брендированные фудтраки остановятся в Ловозере и Ревде 23 июля, ярмарка будет работать в с 11.00 до 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка "Наша рыба" продолжает путешествовать по Мурманской области. Следующей ее остановкой станет Ловозерский район.

- С автолавок будет вестись торговля свежей, копченой и замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных, - сообщает Мурманконгресс.

Брендированные фудтраки остановятся в Ловозере и Ревде 23 июля, ярмарка будет работать в с 11.00 до 18.00.

В Ловозере купить недорогие дары моря можно будет у Ловозерского центра развития досуга и культуры на улице Советской, а в Ревде – рядом с Культурно-спортивным центром на улице Металлургов.

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