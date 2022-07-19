Ради отпуска за границей жительница Мончегорска погасила долги

Жительница Мончегорска оплатила долг по кредиту ради отпуска за границей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мончегорска оплатила долг по кредиту ради отпуска за границей. Судебные приставы должны были взыскать с северянки свыше 32 тысяч рублей.

– Пристав уведомил женщину о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, но та не спешила погашать долг. Тогда в отношении нее вынесли постановление о временном ограничении права на выезд за пределы России, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

В это время женщина решила отправиться в отпуск, однако на пограничном посту ее ждало разочарование. Северянке пришлось задержаться, чтобы погасить долг и заплатить исполнительский сбор. После этого ограничение на выезд было снято.

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