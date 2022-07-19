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Общество19 июля 2022 13:20

Ради отпуска за границей жительница Мончегорска погасила долги

Женщина выплатила более 32 тысяч рублей
Татьяна ЖДАНОВА
Жительница Мончегорска оплатила долг по кредиту ради отпуска за границей.

Жительница Мончегорска оплатила долг по кредиту ради отпуска за границей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мончегорска оплатила долг по кредиту ради отпуска за границей. Судебные приставы должны были взыскать с северянки свыше 32 тысяч рублей.

– Пристав уведомил женщину о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, но та не спешила погашать долг. Тогда в отношении нее вынесли постановление о временном ограничении права на выезд за пределы России, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

В это время женщина решила отправиться в отпуск, однако на пограничном посту ее ждало разочарование. Северянке пришлось задержаться, чтобы погасить долг и заплатить исполнительский сбор. После этого ограничение на выезд было снято.

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