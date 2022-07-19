В оздоровительных лагерях Мурманска отдохнули почти 1600 детей

В оздоровительных лагерях Мурманска, организованных на базе образовательных учреждений, уже отдохнули почти 1600 детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В оздоровительных лагерях Мурманска, организованных на базе образовательных учреждений, уже отдохнули почти 1600 детей.

- Благодаря теплой погоде программа была организована так, чтобы ребята смогли больше времени проводить на свежем воздухе: они принимали участие в познавательных и спортивно-развлекательных мероприятиях, пешеходных экскурсиях по мурманским скверам и другим знаковым местам заполярной столицы, - сообщили в администрации города.

Для юных северян организовали сбалансированное меню. Их давали не только сезонные овощи и фрукты, но и местные продукты: блюда из оленины, трески и лосося, северных ягод.

Новая смена начнется 25 июля. Родители, которые еще не успели организовать летний отдых своих детей, могут получить путевки в оздоровительные лагеря Мурманска, Мурманской области и на Черноморском побережье. Информацию об способах подачи заявлений можно найти на Образовательном портале Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманскую область привлекли более 100 медиков из других регионов. Как отметил губернатор Андрей Чибис, в Заполярье обеспеченность врачами выше, чем в среднем по России (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru