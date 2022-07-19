Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в Мурманской области

Сейчас мурманчанам доступно более 5 400 вакансий, из них в более 600 указана зарплата от 100 тысяч рублей и выше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аналитики hh.ru рассказали о вакансиях в Мурманской области, где работодатели предлагают самую высокую зарплату.

Сейчас мурманчанам доступно более 5 400 вакансий, из них в более 600 указана зарплата от 100 тысяч рублей и выше.

Так, в июле больше всего готовы платить управляющему сетью магазинов одежды либо объектному менеджеру. У обоих вакансий зарплата до 200 тысяч рублей.

Около 120-140 тысяч рублей по зарплате работодатели предлагают врачу по функциональной диагностике, строителю кораблей, программисту 1С.

Также среди "дорогих" вакансий главный врач стоматологии, главный инженер, мастер строительных работ, врач-онколог и сборщик корпусной мебели. Таким сотрудникам будут платить от 100 тысяч рублей.

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