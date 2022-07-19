В Кандалакше полицейские остановили пьяного автомобилиста без водительских прав

Северянину грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью в Кандалакше на улице Парковой полицейские остановили пьяного водителя ВАЗа. Оказалось, что 33-летний мужчина лишен водительских прав.

– Водителю предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. А при проверке документов выяснилось, что мужчина лишен водительских прав в 2021 году на 36 месяцев, – сообщили в пресс службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения или лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Северянину грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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