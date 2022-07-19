В Мурманской области 17 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл

В Мурманской области 17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Высший балл получили ребята из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Кандалакши, Полярных Зорь, Оленегорска, Заполярного и Апатитов.

- Поздравляю наших ребят и желаю успешного поступления в вузы! И, конечно же, особая благодарность педагогам: высокие результаты - это ваша заслуга и победа! - отметил губернатор Андрей Чибис.

По сравнению с прошлым годом доля высокобалльных работ (от 81 балла и выше) выросла в 3 раза по биологии, в 2 раза по химии и по обществознанию.

Средний балл превысил общероссийский показатель по русскому языку, математике профильного уровня, химии, информатике, биологии, истории, географии, обществознанию и литературе.

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